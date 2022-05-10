الدبيبة يؤكد ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدولة للإتصال والشؤون السياسية، والناطق باسم مجلس الوزراء للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لاستكمال إجراء الانتخاب في باقي البلديات التي لم تنتخب بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار الدبيبة إلى أن انتخاب المجالس البلدية تؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي، موضحاً أهمية دور البلديات في الحكومة التي تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم.

وأكد الرئيس على أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد يقع عليها دور وطني و تاريخي في إجراء انتخابات مجلس النواب القادمة إذا تعذر على المفوضية العليا للانتخابات تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني والذي تأخر نتيجة أسباب غير واقعية.

وتطرق اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المركزية وتوفير متطلبات عملها ودعمها لتمكينها من استكمال أعمالها على أكمل وجه.

يُشار إلى أن اللجنة المركزية تأسست سنة 2013م وأشرفت على انتخابات المجالس البلدية منذ ذلك الوقت.