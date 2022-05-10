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مفوضية اللاجئين تدعم 59 شخصا من الفئات الأكثر ضعفا بمساعدات عاجلة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار السلطات الليبية نقل 59 شخصًا من الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفًا من مركز إيواء عين زارة في العاصمة طرابلس، مضيفة أن عملية النقل جاءت عقب دعوة للمفوضية.

وزودت المفوضية المنقولين بالمساعدات الطبية والمالية والغذائية العاجلة، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذه الفئات؛ من أجل إيجاد حلول للمأوى المؤقت بين مجتمعاتهم من خلال برنامج مقدمي الرعاية.

وجددت المفوضية دعوتها لنقل جميع طالبي اللجوء واللاجئين على نحو منظم إلى خارج مراكز الإيواء، موضحة أنها ساعدت خلال هذا العام في نقل 188 شخصًا من مراكز الإيواء إلى المناطق الحضرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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