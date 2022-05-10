مفوضية اللاجئين تدعم 59 شخصا من الفئات الأكثر ضعفا بمساعدات عاجلة

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار السلطات الليبية نقل 59 شخصًا من الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفًا من مركز إيواء عين زارة في العاصمة طرابلس، مضيفة أن عملية النقل جاءت عقب دعوة للمفوضية.

وزودت المفوضية المنقولين بالمساعدات الطبية والمالية والغذائية العاجلة، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذه الفئات؛ من أجل إيجاد حلول للمأوى المؤقت بين مجتمعاتهم من خلال برنامج مقدمي الرعاية.

وجددت المفوضية دعوتها لنقل جميع طالبي اللجوء واللاجئين على نحو منظم إلى خارج مراكز الإيواء، موضحة أنها ساعدت خلال هذا العام في نقل 188 شخصًا من مراكز الإيواء إلى المناطق الحضرية.

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