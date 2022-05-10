الحويج يبحث تعزيز دور الغرف التجارية الليبية والتونسية في دعم اقتصاد البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، خلال اجتماعٍ عقده أمس بحضور غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، والغرفة التجارية سوسة بجمهورية تونس، بحث سبل تعزيز دور الغرف التجارية لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية بالبلدين.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين أوجه الدعم المطلوب للغرف التجارية، وعقد فعاليات مشتركة تحت رعاية الوزارات والهيئات المختصة بالبلدين.

هذا وحثّ الوزير رؤساء وأعضاء الغرف التجارية على تعزيز التواصل ووضع خطة عمل مشتركة تسهم في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وإقامة مشاريع استثمارية لتطوير الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

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