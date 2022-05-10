رئيس الحكومة يطلق مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية

أطلق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية.

باشاغا، وخلال مؤتمر صحفي أقيم في مدينة درنة الثلاثاء، قال: “نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام”.

وأضاف: “تهدف المبادرة التي ترعاها الحكومة إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو”.

وتستند مبادرة رئيس الحكومة على مجموعة مبادئ، أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي، وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة، واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية، والعفو والمصالحة، وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية، والتعاون التام من أجل محاصرة الفساد.