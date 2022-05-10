خلال لقاء «المبروك».. المجلس الرئاسي يستعرض الأوضاع المالية لحكومة الدبيبة 

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك.

وأوضح حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك، في بيان، أن “المبروك أحاط المجلس الرئاسي بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في شهر أبريل الماضي”.

وتابع البيان، أن وزير المالية بحكومة الوحدة المؤقتة، أطلع المنفي واللافي أيضًا على “نتائج لقائه مع نائب وزير الخزانة الامريكية «أريك ماير»، وسبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة، والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة”.

وختم البيان موضحًا أن “اللقاء استعرض الأوضاع المالية للحكومة، في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن في الوقت الراهن، والتأكيد على استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد”.