باشاغا: مبادرتنا تسعى لضمان مشاركة الجميع للوصول إلى مرحلة البناء

أطلق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية.

وأكد باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة درنة السعي “من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام”.

وأضاف أن المبادرة التي ترعاها الحكومة تهدف إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو.

وأشار إلى أن المبادرة تستند على مجموعة مبادئ، أهمها الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة و احترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية والعفو والمصالحة وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية والتعاون التام من أجل محاصرة الفساد.