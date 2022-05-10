بلدية سبها تتسلم 5 سيارات مجهزة لرش المبيدات الحشرية

تسلمت بلدية سبها 5 سيارات مجهزة لرش المبيدات الحشرية، حيث سلمتها إلى شركة خدمات النظافة العامة لاستخدامها في مكافحة البعوض والآفات الطائرة.

وقال عضو المجلس البلدي أبو بكر جماعة، في تصريح خاص لـ “218”، إن الشركة ستباشر حملة المكافحة خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع مخاتير المحلات في الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستتركز على بحيرة الصرف الصحي في منطقة حجارة ومكبات القمامة التي تكثر فيها الحشرات، ومنها إلى أحياء وسط مدينة سبها.

وطالب المدير المكلف لشركة خدمات النظافة بسبها خالد صالح، ، في تصريح خاص لـ “218”، شركة المياه والصرف الصحي بضرورة العمل على القضاء على ظاهرة انتشار المستنقعات وإيجاد حل لها، خاصة تلك القريبة من المدينة الرياضية للمساهمة في إنجاح حملة مكافحة الحشرات.

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