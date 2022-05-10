وفد برلماني ليبي يشارك في أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب

شارك وفد من مجلس النواب في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الرابعة عشر للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي انطلقت في دولة الكويت.

وضم الوفد عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، والعضوات فوزية أبوغالية وسعاد الشلي الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

ويتخلل جدول أعمال الجمعية مناقشة التقريرين الإداري والمالي للأمانة العامة للاتحاد الكشفي لسنة 2021-2022 .م بالإضافة إلى انتخاب رئيس الاتحاد الكشفي ونائبه، وأمين السر وأمين الصندوق للاتحاد الكشفي، وكذلك انطلاق الملتقى الكشفي للشباب ” تمكين” ، كما سيتم مناقشة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، وعرض عدد من المقترحات المقدمة من الأمانة العامة للاتحاد الكشفي واعتماد عدد من البرلمانيين في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وكذلك تكريم الرواد والرائدات ممن خدموا الحركة الكشفية في الوطن العربي.

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