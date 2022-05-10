بليحق: تم خلال جلسة اليوم الاستماع لأعمال لجنة تعديل الدستور في القاهرة | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. اليوم الثلاثاء إن المجلس استمع خلال جلسته الرسمية عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة.

وأضاف بليحق أن المجلس ناقش مشروع قانون أصحاب المحافظ الاستثمارية وخلص لاستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون.

وأوضح المتحدث أن المجلس صوت على عقد جلسة الفترة المُقبلة في مدينة سرت دعماً للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت الجلسة.

وكان عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد. قال إنه نوقش خلال جلسة اليوم الثلاثاء. التقرير المُقدم من اللجنة المُشكلة بشأن حقوق أصحاب المحافظ الاستثمارية.

وأوضح الزغيد لـ”أخبارليبيا24″. أنه بعد التداول والاستماع لحديث رئيس وأعضاء اللجنة. إضافة للنواب تقرر استدعاء مُدير صندوق الإنماء في الجلسة القادمة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب المغلقة. برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وأضاف بليحق أن الجلسة ستناقش أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي