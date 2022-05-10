«البيرة»: 70% من المراكز الطبية ومجمعات العيادات في مصراتة متوقفة

أكد المدير السابق لمركز مصراتة الطبي إيهاب البيرة: أن “70% من المراكز الطبية ومجمعات العيادات في مصراتة متوقفة، ومركز مصراتة يضطر لاستقبال الحالات من المستوى الأول”.

وقال «البيرة» في تصريح صحفي، إن “العديد من المراكز أقفلت للصيانة لعدم وجود أموال منذ فترة طويلة، والآن الصيانة متوقفة”.

وأضاف “وجدنا أنفسنا في مركز مصراتة الطبي مضطرين لاستقبال كل الحالات وحتى العمليات الصغرى”، مردفًا أن “المركز الآن به وحدة تطعيمات خاصة بالمواليد بجانب قسم الولادة، ونستقبل حالات جديدة في العيادات الخارجية بخلاف حالات المتابعة”.

وتابع؛ أن “ديون مركز مصراتة الطبي وصلت إلى 20 مليون دينار، ونقص المخزون من المستلزمات والأدوية بدأ في شهر يونيو العام الماضي”، معقبًا أنه “تم تخصيص ميزانية طوارئ 10 ملايين دينار للمركز، وبدلاً من صرفها على التطوير وسد المختنقات وجدنا أنفسنا مضطرين لشراء الأدوية والمستلزمات من السوق المحلي بأسعار مرتفعة”.

وختم «البيرة» موضحًا أنه “لم يكن ممكنا وقف العمل، واستمر شراء الأجهزة والمستلزمات من الشركات على أمل أن نسدد فيما بعد”، لافتًا إلى أنه “تم صرف ميزانية الطوارئ 10 ملايين، وتم تحميل ميزانية المركز 22 مليون دينار وكلها لسد الاحتياجات العاجلة”.