الدبيبة يشدد على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية»، مشيرًا إلى أن انتخاب المجالس البلدية «يؤكد الالتزام بالمسار الديمقراطي»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والناطق باسم مجلس الوزراء محمد حمودة.

جاهزية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جاء «للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لاستكمال إجراء الانتخاب في باقي البلديات التي لم تنتخب».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وتوفير متطلبات عملها ودعمها لتمكينها من استكمال أعمالها على أكمل وجه.

دور البلديات واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، أهمية دور البلديات، مضيفًا أن الحكومة «تعتمد خيار اللامركزية بإعطاء صلاحيات واسعة للبلديات، لقدرتها على الوقوف على احتياجات مواطنيها وخياراتهم». كما أكد أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية «يقع عليها دور وطني وتاريخي في الدفع بعجلة الانتخابات المقبلة».

وتأسست اللجنة المركزية في العام 2013 وأشرفت على انتخابات المجالس البلدية منذ ذلك الوقت.

اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. الثلاثاء 10 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. الثلاثاء 10 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. الثلاثاء 10 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. الثلاثاء 10 مايو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)