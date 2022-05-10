مباحثات ليبية مع منظمة الطيران المدني الدولية.. لرفع القيود عن طائراتها

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات مع رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو؛ آخر الخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة والمتعلقة بقطاع الطيران الليبي.

وشارك في الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر مستقبل الطيران بالسعودية المدير الإقليمي للشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للطيران المدني والخبير الإقليمي لسلامة الطيران.

وناقش الحضور، خلال الاجتماع، الآليات المتخذة من قبل الحكومة للرفع من سلامة الطيران والمطارات واستئناف الحركة الجوية إلى بعض الوجهات العربية والأوروبية.

وتطرق المجتمعون إلى آليات مساندة ليبيا في رفع القيود المفروضة على حركة الطيران الليبي فوق الأجواء الأوروبية، إضافة للرفع من كفاءة وقدرات العاملين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية