الخطوط الليبية: 12 مايو موعد استئناف الرحلات الجوية بين بنينا وإسطنبول | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام الخطوط الجوية الليبية صابر التير. اليوم الثلاثاء استئناف الرحلات بنينا, وإسطنبول في 12 مايو الجاري.

وقال التير لـ”أخبارليبيا24″، إن الرحلات ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً “بنينا – إسطنبول”، خلال يومي الأحد والخميس.

وكان مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني أعلن أن أول رحلة إلى إسطنبول ستكون بعد عيد الفطر المبارك.

وقال الفرجاني في تصريحات لـ”أخبارليبيا24″ في نهاية أبريل المنصرم. إن الرحلات ستكون عبر شركة برنيق للطيران.