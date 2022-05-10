تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية.. اِستئناف إزالة المباني المخالفة التي تمَّ بناءها على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة زليتن

اِستأنفت، اليوم الاثنين، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بمُشاركة مديرية أمن زليتن، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي، والتسجيل العقاري زليتن، المهام الموكِّلة إليها بإزالة المباني المخالفة التي تمَّ بناءها على الأراضي المملوكة للدولة بمدينة زليتن.

وقامِت دوريات الإدارة بفتح مَسارات الطرق الخدميّة بمشروع الدافنية الزراعي البالغ مساحتها 20كم، التي تم قفلُها من قِبـل بعض المخالفين.

وتـمَّ إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات علماً بأن هذه الحملة مُستمرة بناءً على تعليمات النائب العام.

وأكد وزير الداخلية عصام أبوزريبة بأنه سيُتابع بشكلْ مُـباشر هذه الأعمال في كافة ربوع ليبيـا، حتي يتِم التوقف على الاعتداء واِنتهاك أراضي الدولة.

وتقدم أبو زريبة، بالشكر لرئيس وأعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، على الجهود التي يبذلونها.