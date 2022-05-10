مصرع سائق محراث أصفر “كاشيك” خلال أعمال توسعة طريق الفلاح

لقي سائق إحدى معدات تمهيد الطرق الثقيلة «محراث أصفر كاشيك» مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر انهيار أحد المباني عليه، وذلك خلال أعمال توسعة بطريق الفلاح.

وسقط سقف أحد المباني بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس على السائق عادل الخميسي، خلال قيادته محراث أصفر “كاشيك”، وذلك خلال مشاركته في أعمال توسعة طريق الفلاح.

ووقع الحادث أثناء تنفيذ السائق أمرا بهدم مخيم الفلاح، لكن خلال أعمال الإزالة سقطت كتلة خرسانية «أحد الأسقف» على معدته الثقيلة التي كان يقودها، ما أدى إلى مصرعه في الحال، حيث فشلت كل محاولات إسعافه.