مجلس النواب يصوت على عقد جلسته المقبلة في سرت

صوت مجلس النواب على عقد جلسته المقبلة في مدينة سرت وذلك دعمًا للحكومة الليبية؛ من أجل مباشرة عملها من المدينة.

جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية المغلقة التي عقدها المجلس الثلاثاء في مقره بمدينة طبرق، حيث استمع إلى إحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وناقش المجلس مشروع قانون المحافظ الاستثمارية، حيث خلص إلى استدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من البنود الواردة في مشروع القانون.

وعقب ذلك، علقت الجلسة وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته الشخصية على منصة فيس بوك.

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