شكري وبوريطة: الحوار الليبي – الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحث وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، آخر مستجدات الأزمة الليبية، وذلك بحسب البيان المشترك، الصادر عن المباحثات الرسمية بين البلدين.

هذا وجدد الجانبان دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي – الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

بدورهما ثمن الوزيران اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة، كما شددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

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