مديرية أمن النواحي الأربع توضح حقيقة ضبط مركبات داخلها أعضاء بشرية

نفت مديرية أمن النواحي الأربع ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط ثلاجة يوجد بها أعضاء بشرية بمنطقة السائح

وذكرت المديرية، في بيان لها، “أن مركز شرطة السائح أفادنا بأن الثلاجة تابعة لشركة الخليج لتعقيم وحفظ مخلفات الولادة وأن هذه الشركة مختصة في تجميع مخلفات الولادة الحبل السري، المشيمة من مصحات النساء والولادة، وأن هذه المخلفات يتم تجميعها ودفنها في أماكن خاصة بالشركة”.

وأعلن جهاز الحرس البلدي بمنطقة سيدي السائح، عن ضبط مركبات بداخلها مخلفات طبية وأعضاء بشرية داخل مزرعة.

وذكر الحرس البلدي، في بيان له، أنه توجه إلى قصر بن غشير حسب المعلومات الواردة بالتعاون مع اللواء 444 ووجدنا مشيمة سيدات ناتجة عن عملية ولادة.

وأضاف، أنه تم ضبط صاحب النشاط وفتح محضر بخصوص الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.