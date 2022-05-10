الداخلية: ضبط سيارة شرطة مسروقة في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط سيارة مسروقة تابعة للوزارة في القره بوللي.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدوريات التابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي المتمركزة تحت جسر القره بوللي تمكنت من ضبط مركبة آلية مسروقة نوع تويوتا كامري موديل2007 اللون رصاصي تحمل لوحات معدنية مزورة يقودها شخص ليبي الجنسية، أتضح بأن المركبة تابعة إلى وزارة الداخلية.

وأفاد سائق المركبة بأنه اشتراها من سوق المركبات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة الرجوع إلى منظومات تسجيل المركبات والاستفسار عن أوراقها قبل الشراء.