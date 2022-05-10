باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية المغرب ومصر حول ليبيا

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رحب فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية، بما جاء في البيان المشترك الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، بشأن ليبيا.

وأثنى باشاغا، على تويتر، على الجهود المبذولة من قبل مصر والمغرب لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا.

وقال باشاغا، إن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي-ليبي. وأضاف أن هذا ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد.

وبحث وزيرا المغرب ناصر بوريطة ومصر سامح شكري في الرباط مستجدات الأزمة الليبية. وجددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي-الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

وثمّن الوزيرين اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

وأشاد بوريطة باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما نوه شكري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.

وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

وشددا أيضا على دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.