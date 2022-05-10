ليبيا الان

الأجهزة الأمنية في زليتن تزيل المباني المخالفة للطرق الخدمية

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزالت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدداً من المباني المخالفة التي بُنيت على الأراضي المملوكة للدولة في مدينة زليتن.

كما أمنت الأجهزة الأمنية المشتركة عملية فتح مسارات الطرق الخدمية في مشروع الدافنية الزراعي التي تم إقفالها من بعض المخالفين والبالغ إجمالي مسافتها 20 كيلومترا.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإزالة وضبط المخالفين أتت بناءً على تعليمات النائب العام، ونُفذت هذه الأعمال بمشاركة دوريات مشتركة من مؤسسات مدينة زليتن الضبطية والأمنية والرقابية، منها مديرية الأمن ، ودوريات جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والتسجيل العقاري، فيما تم لاحقاً اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية إزاء هذه التجاوزات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك