الأجهزة الأمنية في زليتن تزيل المباني المخالفة للطرق الخدمية

أزالت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدداً من المباني المخالفة التي بُنيت على الأراضي المملوكة للدولة في مدينة زليتن.

كما أمنت الأجهزة الأمنية المشتركة عملية فتح مسارات الطرق الخدمية في مشروع الدافنية الزراعي التي تم إقفالها من بعض المخالفين والبالغ إجمالي مسافتها 20 كيلومترا.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإزالة وضبط المخالفين أتت بناءً على تعليمات النائب العام، ونُفذت هذه الأعمال بمشاركة دوريات مشتركة من مؤسسات مدينة زليتن الضبطية والأمنية والرقابية، منها مديرية الأمن ، ودوريات جهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي والتسجيل العقاري، فيما تم لاحقاً اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية إزاء هذه التجاوزات.

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