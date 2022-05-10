السكرافي: 50 ألف تونسي حصلوا على عقود عمل في ليبيا مؤخرا

أعرب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكرافي عن أمله في أن تسير الأمور في ليبيا نحو التهدئة، وألا ينزلق الوضع نحو العنف خدمة لاقتصاديات البلدين، حسب تصريحه.

وأوضح السكرافي أن هناك مجموعات اقتصادية تونسية كبرى في قطاعات الإنشاء والأشغال العامة حصلت على عقود في ليبيا ضمن خطة إعادة الإعمار إلا أن الوضع السياسي المتوتر يحول دون اندفاع أكبر للمستثمرين التونسيين من أجل بحث فرص شراكة في ليبيا.

وأضاف السكرافي أن حصة تونس في السوق الليبية مضمونة رغم المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، بفضل عمق العلاقة بين البلدين خاصة في الغرب الليبي، مشيراً لحصول 50 ألف تونسي على عقود عمل في ليبيا خلال الأشهر الماضية

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