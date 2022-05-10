وزير الداخلية يبحث مع رَئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت سَير عمل المصلحة

اِجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة اليوم الثلاثاء، مع رَئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت العميد منير بالاعمي.

وتـمَّ خِلال الاِجتماع مناقشة سَير عمل المصلحة وماحدث لها من تجاوزات ناتِجة عَن صدُور قرارات مِن قبل الحكومة مُنتهية الوِلاية والتعدِّي عليها بتَكليف رَئيس أخر بمهام المصلحة، وَفتح حساب جديد لها بموافقة وزارة المالية بالحكومة مُنتهية الوِلاية.

وطلبَ الوزير من رِئيس المصلحة إعداد تقرير مُفصل لِتحديد كل هذه التجاوزات وَمن ساهم فيها من أعضاء المصلحة؛ لاِتِّخاذ كافة الإجراءات القانونية وإَحالتهم للسيّد النائب العام.