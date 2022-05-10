مواصلات الدبيبة: عودة جميع المعتمرين خلال 6 أيام

أرجع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الشهوبي، سبب تأخر عودة المعتمرين من المملكة العربية السعودية إلى الإرباك الذي شهده مطار جدة.

وأكد «الشهوبي»، في بيان نشرته صفحة وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عودة 14.5 ألفا من المعتمرين الليبيين، موضحا أن شركتي الخطوط الليبية والإفريقية تواصلان التنسيق والتعاون لإعادة المتبقين وعددهم نحو 4.5 آلاف معتمر.

وأضاف أن طائرة للخطوط الليبية حطت اليوم الثلاثاء في مطار جدة، وستتبعها 3 طائرات للإفريقية، متوقّعا إعادتهم جميعا خلال 6 أيام.