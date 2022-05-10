المنفي يشارك في اجتماعات هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

يشارك رئيس المجلس الرئاسي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، محمد المنفي، في هذه الأثناء من مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماعات هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي وذلك عبر تقنية «زووم» من العاصمة طرابلس، التي تضم عددًا من الرؤساء والحكومات الأعضاء في الاتحاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن أبرز ما سيدور في هذا الاجتماع القضايا والملفات التي تهم بلدان القارة الأفريقية منها، الإرهاب، وتداعيات وباء «كورونا»، والأوضاع الدولية وانعكاساتها على قارة أفريقيا.

– رسميا.. ليبيا النائب الثاني في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي

وانتُخبت ليبيا لمنصب النائب الثاني في هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي؛ وذلك في الخامس من فبراير الماضي، خلال قمة رؤساء الدول والحكومات أعضاء الاتحاد التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واختيرت ليبيا النائب الثاني لرئاسة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي عن إقليم الشمال، وذهب منصب النائب الثالث إلى جمهورية أنغولا عن إقليم الجنوب، واختيرت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط لمنصب المقرر.