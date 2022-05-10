حكومة الدبيبة تبحث حل الأزمة الأوكرانية

أعربت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش خلال مكالمة هاتفية تلقتها من نظيرها الأوكراني “دميترو كوليبيا”.

وبحسب الخارجية فقد استعرضت المنقوش مع نظيرها الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين، لا سيما القطاعين التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

من جانبه عبر وزير الخارجية الأوكراني عن كامل تقديره لموقف ليبيا الداعم لبلاده في هذه الحرب، مثمناً دور وجهود وزيرة الخارجية، معتبراً ليبيا حليفاً وصديقاً دائماً لأوكرانيا.

وقدمت ليبيا بقيادة حكومة الوحدة الوطنية أكثر من مره دعماً دبلوماسياً لأوكرانيا ضد روسيا التي تشن منذ فبراير الماضي حرباً على كييف.

كما صوتت ليبيا لصالح مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي اتخذت ذلك الموقف.