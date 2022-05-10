مبادرة باشاغا للتوافق الوطني بين الليبيين

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أطلق رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، مبادرة وطنية لتعزيز التوافق مع مختلف الأطراف والمكونات الليبية. جاء ذلك خلال زيارته اليوم رفقة نائبيه لمدينة درنة.

وقال باشاغا، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى توسيع رقعة التواصل وضمان مشاركة الجميع برغبة حقيقية وصادقة لتوحيد الجهود والوصول لمرحلة البناء والسلام.

وأضاف، أن المبادرة تهدف إلى التواصل مع القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية وتحقيق التوافق المرجو

وتستند المبادرة على مجموعة المبادئ، وهي، الحفاظ على سيادة ليبيا ومنع التدخل الأجنبي وعدم اللجوء للعنف ومنع المواجهات المسلحة واحترام الشرعية الليبية وما نتج عن الأجسام التشريعية من قوانين وإجراءات.

كما تستند على مبادئ العفو والمصالحة الالتزام بعدم تكرار أي تجاوزات في المستقبل، وبناء المؤسسات الأمنية والمدنية وفق معاير عالمية والتعاون التام من أجل محاصرة الفساد.