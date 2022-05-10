الفلاح: هناك تسريبات تفيد بتشكيل حكومة مصغرة ستتم تسميتها من خلال المجلس الرئاسي

ليبيا – قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن ثمة انقسامًا ظاهرًا بين مؤيدين لفتحي باآشاغا وعبد الحميد الدبيبة، في مجلس النواب، ما يعرقل اعتماد الميزانية المرتقبة.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لبرنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” ، أشار إلى خروج تصريحات تهدد باستقالة جماعية لبعض النواب الذين لديهم تحفظات على ميزانية باشاآغا، ما يؤدي إلى إشكالية كبيرة حتى لو كانت هذه التسريبات بغرض لي الذراع أو المناورة السياسية.

ولفت إلى وجود تسريبات أخرى بتشكيل حكومة مصغرة ستتم تسميتها من خلال المجلس الرئاسي، كل ذلك يبرهن على وجود انقسامات حادة في المشهد السياسي الليبي.

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