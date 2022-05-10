سفراء عرب يؤكدون أهمية تحقيق تقدم على الصعيد السياسي بليبيا

أكد سفراء كل من تونس والجزائر وسلطنة عمان والبحرين وموريتانيا، أهمية تحقيق تقدم في الوضع السياسي في ليبيا.

واعتبر السفراء أن ذلك يتحقق خلال وجود حكومة واحدة تعمل على توفير كل السبل وخلق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي طموحات الليبيين وتخرج البلاد من نفق الانقسام.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الليبي لدى السودان بسفراء هذه الدول المعتمدين لدى الخرطوم، حيث بحثوا القضايا العامة ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفراء الجهود المبذولة من الأطراف العربية كافة لحل الأزمة السياسية في السودان، في ظل التأكيد على أهمية أمن واستقرار هذا البلد.

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