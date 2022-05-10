الزادمة يخاطب مكونات البلاد: ندعوكم للمشاركة في صناعة الاستقرار وتحقيق التنمية

شدد نائب رئيس حكومة الاستقرار سالم الزادمة على أهمية دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية، داعياً في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية ومشايخ وأعيان وحكماء ليبيا لضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية.

وأكد الزادمة تقديره للجهود الدولية الخيرة التي كانت وما زالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا، مشيراً في ذات السياق إلى الجموع الفاعلة التي توافدت من مختلف المدن للتأكيد على موقفهم الوطني الداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي – الليبي، الذي منح الثقة لحكومة باشاغا.

ووجه الزادمة دعوة لجميع مكونات الشعب للاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية على كامل التراب الوطني.

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