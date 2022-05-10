رئيس الحكومة يرحّب بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية

رحّب رئيس الحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمملكة المغربية.

باشاغا، وفي تغريدة عبر حسابه بتويتر، أثنى على الجهود المبذولة من قبل هذه الدول الشقيقة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، متطلعاً إلى المزيد من البيانات الداعمة اقليمياً ودولياً.

وتابع: “ تمكنت الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا بالتشاور مع عدة أطراف من الوصول إلى اتفاق ليبي /ليبي وهو ما يجب أن نبني عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بالإضافة إلى حماية ثروات وموارد البلاد”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بريطة قد جددا دعم بلاديهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي- الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن.

الوزيران ثمنا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.

و​شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلًا عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.

وبدوره، أشاد بوريطة باستضافة مصر الكريمة لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جهته، نوه شكري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.