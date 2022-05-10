الشيباني: إحالة مشروع الميزانية للجنة المالية للدراسة والإفادة كان المنقذ من المأزق

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية ما زالت الافكار غير متبلورة والأهداف غير واضحة والنفوس غير مطمئنة والمزاج العام يسوده الترقب والتوجس وربما الحيرة والتردد والضبابية.

الشيباني وصف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الوضع العام بالجلسة كما لو كانت هناك حلقة مفقودة في سلسلة الأفكار وأسئلة عديدة تبحث عن إجابة.

واعتبر أن إحالة مشروع الميزانية إلى اللجنة المالية للدراسة والإفادة كان المنقذ من المأزق، رغم كونها حسب ما نصت عليه اللائحة وجرت عليه العادة.

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