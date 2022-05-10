باشاغا يرحب ببيان وزيري خارجية المغرب ومصر حيال الأزمة في ليبيا

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن وزيري خارجية مصر والمغرب، مثنيًا على ما وصفه بالجهود المبذولة من قبل الدولتين لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر، متطلعًا، في الوقت نفسه، إلى المزيد من البيانات الداعمة إقليميا ودوليا.

وأضاف باشاغا، وفق تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، أن الأجسام التشريعية والاستشارية في ليبيا تمكنت بالتشاور مع أطراف عدة من أجل التوصل إلى اتفاق ليبيا ليبي، معتبرًا أن ذلك هو ما يجب البناء عليه في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، إلى جانب حماية ثروات وموارد البلاد.

وكانت القاهرة والرباط قد أكدتا خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب ولقائه نظيره ناصر بوريطة على أهمية إجراء حوار ليبي ليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية، حيث اعتبرا أن ذلك هو السبيل للحل والوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، مشددين على ضرورة تنسيق المواقف والرؤى بينهما من أجل إيجاد حل دائم للأزمة الليبية.

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