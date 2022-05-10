تحذير أممي من اعتماد ليبيا على الغذاء الروسي والأوكراني

حذّر خبراء أمميون من ظهور مخاطر جديدة ومثيرة للقلق جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خصوصا بعدما أدرجت ليبيا ضمن قائمة البلدان الأكثر اعتمادًا على الدولتين في تأمين الغذاء، اللتين يشار إليهما باسم سلة خبز العالم، وحذر الخبراء من ظهور مخاطر جديدة ومثيرة للقلق، قد يكون لنقص الحبوب تأثير كبير على أفريقيا.

هذا ونقل الموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة عن خبراء التنمية بالأمم المتحدة قولهم إن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على الأمن الغذائي في قارة أفريقيا سواء من حيث توافر الأغذية المستوردة وأسعارها، فضلًا عن الشكوك المتزايدة في الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد.

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