مجلس النواب يشارك في افتتاح ملتقى تمكين الشباب الكشفي العربي

شارك وفد مجلس النواب الذى ضم أعضاء مجلس النواب الاعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وهم إسماعيل الشريف وفوزية أبوغالية وسعاد الشلي، في افتتاح ملتقى تمكين الشباب الكشفي العربي الذي يهدف إلى تمكين الشباب العربي وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتهيئتهم لقيادة العمل الكشفي والتطوعي.

وشهد افتتاح الملتقى حضور رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب و مدير المعهد العربي للتخطيط بالإضافة إلى نخبة من الشباب العربي المنتمين للحركة الكشفية و بمشاركة 19 دولة عربية ، ويتضمن الملتقى اقامة مجموعة من الفعاليات للارتقاء بالحركة الكشفية العربية .