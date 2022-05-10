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بعد أنباء عن وجود داعش في مزدة .. قوة مكافحة الإرهاب تستعد للانتشار

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لـ”218″، أن قوة مكافحة الإرهاب بقيادة اللواء محمد الزين تستعد للخروج من معسكرها والتوجه إلى المنطقة الممتدة من جنوب سرت وبني وليد وطريق طرابلس سبها؛ من أجل القيام بدوريات استطلاع في هذه المنطقة.

وكان مصدر أمني قد كشف لـ”218″، أن مواطنين عابرين للطريق الرئيس طرابلس سبها رصدوا نقطة توقيف عند النصب التذكاري لمعركة مرسيط على بعد 60 كيلومترًا جنوب مزدة.

و ذكر المواطنون أن هذه النقطة أقامها عناصر من تنظيم داعش، حيث يقومون بمصادرة التموين والبنزين دون أي تدخل من السلطات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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