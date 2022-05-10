بعد تلقيه بلاغا بتحركات لداعش .. جهاز دعم الاستقرار يُسّير دوريات صحراوية لتمشيط الأودية جنوب منطقة نسمة

طرابلس 10 مايو 2022 (وال)- سيّر جهاز دعم الاستقرار دوريات صحراوية؛ لتمشيط الأودية جنوب منطقة نسمة، وذلك على خلفية ورود معلومات بوجود سيارات تحمل راية تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” وعلى متنها أجانب بالمنطقة.

وقال الجهاز – في بيان له عبر صفحته الرسمية – إن دورياته الأمنية قامت بتمشيط الأودية بمسافة 30 كيلومتر جنوب المنطقة حتى سرير المقطاطية، مؤكدا أنه لم يتم العثور على أي تواجد لعناصر تنظيم الدولة، متوقعا توجههم إما جنوبا أو شرقا.

وأوضح – البيان – بأن دوريات جهاز دعم الاستقرار تحركت فور تلقيها بلاغا بوجود سيارات تحمل راية تنظيم “داعش” على متنها أجانب، حيث قامت بإيقاف مواطن جنوب منطقة مزدة بحوالي 100 كيلو متر قرب النصب التذكاري بوادي مرسيط، والاستيلاء على عبوات وقود وخضروات والتوجه نحو الأودية جنوب منطقة نسمة. (وال)

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