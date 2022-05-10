ترجيح انتهاء إعداد العقد النهائي لمصفاة الجنوب خلال شهرين من اعتماد استراتيجية التعاقد

رجحت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من إعداد العقد النهائي للشروع في تنفيذ المشروع الحيوي مصفاة الجنوب خلال شهرين من اعتماد استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذه بالمنطقة الجنوبية.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قد عقد اجتماعًا مع رئيس لجنة إدارة شركة «زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط» حسين أبوسليانة، ورئيس لجنة متابعة مشروع مصفاة الجنوب عياد ازناد للوقوف على آخر المستجدات بشأن استكمال عملية التعاقد على تنفيذ هذا المشروع، إذ قدم رئيس لجنة المتابعة تقريرًا مفصلًا عن استراتيجية التعاقد المزمع اتباعها لتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم مع مجموعة من الشركات الأمريكية والأوروبية لغرض اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

بدوره أفاد صنع الله بأن مخصصات المشروع لهذه السنة سيتم إحالتها إلى حسابات المؤسسة على أمل تسييل الميزانية المخصصة.

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