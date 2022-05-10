جريمة تهز بنغازي.. أخ يحرق أخاه في منطقة اللثامة

أفاد قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، بالعثور على جثة مواطن متفحمة جراء نشوب حريق بمنزل بمنطقة اللثامة.

وكشفت التحقيقات أن الحادثة ناجمة عن جريمة ارتكبها شقيق الجاني الذي كان على خلاف دائم مع أسرته ومع المجني عليه بسبب تعاطيه المفرط للمخدرات، وذلك بعد تمكن أعضاء التحريات من الحصول على تسجيل صوتي لوالدة الشقيقين تضمن قيام شقيق المجني عليه بتهديد المجني عليه بالقتل والتهجم على والدته وخنقها وتهديدها بالقتل.

وتم إعداد كمين لشقيق الجاني بمنطقة اللثامة وضبطه والانتقال به إلى القسم، ليعترف بقيامه بالتسلل للمنزل الذي كان ينام به المجني عليه وسكب البنزين عبر نافذة الغرفة ثم إشعال النار بغمس قطعة من القماش في مادة البنزين ورميها داخل الغرفة، لتقوم السلطات المختصة بإحالته إلى النيابة العامة بتُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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