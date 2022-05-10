المنفي يطالب المؤسسات الأفريقية بأداء مهامها وتنفيذ ولايتها بالصورة الصحيحة

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماعات هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، عبر تقنية “الفيديو. وشارك المنفي في الاجتماع بصفته النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا والملفات التي تهم بلدان القارة الأفريقية. وأكد المنفي، في مداخلة حول بند انتخابات البرلمان الأفريقي، على أهمية أن تتولى كافة المؤسسات الأفريقية أداء مهامها، وتنفيذ ولايتها بالصورة الصحيحة، لما يخدم شعوب القارة ويلبي تطلعاتها.

وقال: “إن من هذه المؤسسات التي يُعوّل عليها كثيراً البرلمان الأفريقي، وأهمية أن يكون له دور في تنفيذ سياسات. وأهداف الاتحاد الإفريقي، من خلال التنسيق والتكامل مع باقي أجهزة الاتحاد”.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه البرلمان، وخاصة انتخاب هيئة مكتب جديدة. وطالب بضرورة إجراء الانتخابات قبل دورة المجلس التنفيذي القادمة في يوليو، مع التأكيد على أهمية التناوب الجغرافي بين الأقاليم.

الأزمة الأوكرانية

وتطرق الاجتماع إلى انعكاس الأزمة الروسية الأوكرانية على أفريقيا. وقال المنفي: إن “التحديات والتداعيات. التي تواجهها القارة، هي جزء من شبكة معقدة من التحديات العالمية؛ جرّاء الوضع الراهن في القارة الأوروبية. وعلى وجه الخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية”.

ودعا إلى العمل على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، والنظر إلى التداعيات بعيدة المدى. سواءً على المستوى الإنساني، أو الأمن الغذائي، بما يُسهم في ترسيخ ركائز الاستقرار والأمن.

كما دعا إلى العمل على إيجاد بدائل وحلول مستدامة للاكتفاء والاستقلال القاري. وذلك من خلال تنفيذ أجندة التنمية وما تتضمنه من أولويات ملحة في التجارة، والاقتصاد، والطاقة، والأمن الغذائي، والخدمات الطبية.

وأكد المنفي، على رؤية القارة وخططها الاستراتيجية، ومقررات أجهزة الاتحاد الإفريقي. والخاصة بجعل موضوع عام 2022 بناء القدرة على الصمود في مجال الأمن الغذائي والتغذية في القارة الأفريقي.