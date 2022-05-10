مصرع معلمة وابنتها في حادث مروع بطريق الناصرية

شهدت منطقة الناصرية حادث مرور مروعا، حيث لقيت معلمة بمدرسة الناصرية المركزية وابنتها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، نتيجة السرعة وتهالك بعض الطرق وعدم وجود الإشارات المرورية.

وذكرت مديرية أمن الجفارة أن الحادث وقع ظهر اليوم الثلاتاء في منطقة الناصرية وأدى إلى وفاة كل من صبرية الشتيوي غوار معلمة بمدرسة الناصرية المركزية وابنتها إسراء منصور فرج سلطان الطالبة بالصف الأول ثانوي.

وأضافت أن سبب الحادث هو السرعة وتهالك بعض الطرق وعدم وجود الإشارات المرورية رغم المطالبة المتكررة من جهات الإختصاص من قبل مديرية الأمن.

وأكدت المديرة اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل وحدة المرور والتراخيص الناصرية، منوجهة تنبيها بتوخي الحيطة والحذر والتقليل من السرعة واحترام قواعد المرور للمحافظة على الأرواح والسلامة العامة.