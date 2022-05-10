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ويليامز تكشف عن مساع لفتح تحقيقات دولية في ملف مقابر ترهونة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أسفها للجرائم التي شهدتها مدينة ترهونة، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها ويليامز إلى مدينة ترهونة، شملت مواقع المقابر الجماعية والسجون التي كانت تستخدم فيما سبق، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا.

وأكدت المستشارة الأممية أن هناك مساعٍ لفتح تحقيقات دولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهودًا في هذا المجال.

ورافق ويليامز، خلال الزيارة، أعضاء البعثة الأممية وأعضاء من لجنة النيابة العامة المكلفة وأعضاء المباحث الجنائية، حيث التقى الوفد رابطة ضحايا ترهونة، وبعض عائلات الضحايا.

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قناة 218 الليبية

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