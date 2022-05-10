المنفي يُتابع مع نائب رئيس الحكومة القطراني القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي والموارد المائية وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى

طرابلس 10 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الثلاثاء بديوان المجلس الرئاسي، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، بحضور وزير الموارد المائية، طارق بوفليقة، ووزير الثروة البحرية، عادل محمد سلطان.

وتم خلال اللقاء استعراض آليات عمل الحكومة، ومناقشة دورها في معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغدائي، والموارد المائية، وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى.

كما تم خلال اللقاء، الإطلاع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بمكاتب الثروة البحرية بالبلديات، للرفع من كفاءتها وتحسين مستوى خدماتها وإنتاجيتها، ومتابعة مشاريع الـتنمية الخاصة بالموارد المائية، وصيانة الآبار وخزانات المياه، والجدوى الـفنية للمشاريع للوصول إلى الاستـدامة البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتـحسـين الإطار الاسـتراتيجي لقطاع المياه. (وال)

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