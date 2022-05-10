صنع الله يستضيف رجال أعمال زليتن لبحث إشراك القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعاً في مقر المؤسسة مع رجال أعمال مدينة زليتن، بحضور رؤساء إدارات شركة زلاف ليبيا، وشركة نفوسة للعمليات النفطية، ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط، وممثلون عن عدد من الشركات الخاصة.
هذا وناقش اللقاء الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها، إذ قدم رجال الأعمال استعراضًا وشرحًا وافيًا لمختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.
بدوره أكد صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره بإعطائه الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.
صنع الله قال إن قطاع النفط واعد، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني.
أضف تعليقـك