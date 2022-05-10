صنع الله يستضيف رجال أعمال زليتن لبحث إشراك القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعاً في مقر المؤسسة مع رجال أعمال مدينة زليتن، بحضور رؤساء إدارات شركة زلاف ليبيا، وشركة نفوسة للعمليات النفطية، ورئيس شركة البريقة لتسويق النفط، وممثلون عن عدد من الشركات الخاصة.

هذا وناقش اللقاء الفرص المتاحة لشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ جزء من المشاريع التي تسعى المؤسسة لتنفيذها، إذ قدم رجال الأعمال استعراضًا وشرحًا وافيًا لمختلف نشاطاتهم الفنية والهندسية وأعمالهم المتعلقة بالصناعة النفطية.

بدوره أكد صنع الله، سعي المؤسسة لإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره بإعطائه الأولوية لتنفيذ مشاريع مهمة بالقطاع متى امتلكت القدرة الفنية والجودة والأسعار التنافسية، مشددًا على أهمية اتباع معايير السلامة العالية في عمليات الحفر.

صنع الله قال إن قطاع النفط واعد، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن المؤسسة وشركاتها عازمون على تنفيذ عدة مشاريع لزيادة الإنتاج النفطي ودعم الاقتصاد الوطني.

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