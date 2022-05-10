البحرية الليبية تنقذ 83 مهاجراً أفريقياً

تمكن زورق دورية تابع لجهاز «حرس السواحل وأمن الموانئ» الليبي، برئاسة أركان «القوات البحرية»، أمس، من «إنقاذ 83 مهاجراً من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب».

وأفاد بيان للبحرية الليبية بأن عملية الإنقاذ تأتي «في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر».

وأبرز أن القوات «قامت فور تلقيها نداء استغاثة بتحريك زورق تابع لحرس السواحل وأمن الموانئ، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ، والانتشال شمال منطقة المطرد (على الساحل الليبي الغربي)» حيث تم إنقاذ المهاجرين.

ووفق البحرية الليبية، فإنه تم إنزال المهاجرين في نقطة مرسى ديلة بالزاوية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة، تمهيداً لبدء «جهاز مكافحة الهجرة» عملية «رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم».