الفلاح: هناك تسريبات بتشكيل حكومة مصغرة ستتم تسميتها من المجلس الرئاسي

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ” جمال الفلاح ” إن ثمة انقسامًا ظاهرًا بين مؤيدين لفتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، في مجلس النواب، ما يعرقل اعتماد الميزانية المرتقبة.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة للفلاح ، أشار فيها إلى خروج تصريحات تهدد باستقالة جماعية لبعض النواب الذين لديهم تحفظات على ميزانية باشاغا، ما يؤدي إلى إشكالية كبيرة حتى لو كانت هذه التسريبات بغرض لي الذراع أو المناورة السياسية.

كما لفت رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ، إلى وجود تسريبات أخرى بتشكيل حكومة مصغرة ستتم تسميتها من خلال المجلس الرئاسي، كل ذلك يبرهن على وجود انقسامات حادة في المشهد السياسي الليبي.