لليوم الـ 46.. استمرار التكتم على مصير علي الريفاوي

يستمر احتجاز مراسل قنوات 218 علي الريفاوي، والذي يدخل يومه الـ 46، دون أي معلومات عن مصيره أو أي تفاصيل من قبل جهاز الأمن الداخلي، المسؤول عن تغييبه الريفاوي في 26 مارس الفائت.

ويستمر التغييب القسري للريفاوي رغم مناشدات العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية الليبية، والتي عدّت احتجاز الريفاوي انتهاكًا لحرية الصحافة والتعبير.

وسبق أن أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في بيان لها استمرار احتجاز الريفاوي، وحمّلت جهاز الأمن الداخلي مسؤولية سلامة الريفاوي، واصفةً ما جرى بأنه محاولة للضغط على قنوات “218” لتغيير سياستها التحريرية.

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