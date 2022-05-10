مجلس النواب يُشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالكويت

الكويت 10 مايو 2022 (وال)- شارك وفد من مجلس النواب في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي عقد بالكويت.

وناقشت الجمعية في اجتماعاتها سُبل تمكين الشباب الكشفي العربي، وتمكين الشباب العربي وإعدادهم؛ ليكونوا قادة المستقبل وتهيئتهم لقيادة العمل الكشفي والتطوعي.

يذكر أن وفد مجلس النواب ضم الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب وهم: إسماعيل الشريف، وفوزية أبوغالية، وسعاد الشلي. (وال)

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