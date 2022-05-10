إيطاليا تعرض الدعم الفني والاستشاري على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مباحثات مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بمقر المفوضية.

وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا.

بوتشينو أعرب عن استعداد حكومة بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة القادمة.

وطالب السفير بتجاوز كافة المختنقات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصائيات الناخبين والمرشحين والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

كما قدم بوتشينو خلال اللقاء تعازيه لمجلس المفوضية في شهداء ضحايا التفجير الإرهابي الذي طال مبنى المفوضية في ذكراها السنوية الرابعة.

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