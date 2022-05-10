تكتل الهلال النفطي يعلن فك الحصار عن حقول وموانئ النفط

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قرر “تكتل الهلال النفطي” إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد حصار دام لأكثر من 3 أسابيع احتجاجا على سياسات حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأعلن التكتل، في بيان مصور، أنه رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية استجابة لدعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح.

وقال متحدث، إن التكتل قرر الاستجابة لـ “تعليمات المستشار عقيلة صالح بفتح الحقول من هذه اللحظة”.

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إن جهود مجلس النواب والحكومة الليبية لإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية كللت بالنجاح، وذلك بعد إعلان تكتل الهلال النفطي موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية.